2021/09/16 | 22:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني استقبل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ،اليوم الخميس، مخيف الطلبة الموهوبين المشاركين في البطولة الدولية للحساب الذهني السريع والتي أقيمت في دولة الامارات العربية المتحدة مطلع الشهر الحالي.وأوضح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقيه يكرمون الطلبه الموهوبين..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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