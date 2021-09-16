واشنطن تفرض عقوبات على 5 مساعدين للقاعدة يعملون في تركيا

2021/09/16 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على خمسة أشخاص، ثبت تورطهم في تقديم المساعدة المالية لتنظيم القاعدة، انطلاقا من تركيا.

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