التربية تتحدث عن تفاصيل قرار إعادة العمل بنظام العلمي والأدبي

2021/09/16 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكدت وزارة التربية، الخميس، استحصالها موافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل بالفرعين الأدبي والعلمي والغاء (التطبيقي والاحيائي) اعتباراً من العام الدراسي 2022 - 2023.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 أيلول 2021)، ان "القرار جاء بعد دراسة مستفيضة لتجربة (الاحيائي والتطبيقي) فضلاً عن التشاور مع هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تمخضت تلك الرؤى عن اصدار قرار يقضي بالعودة الى الفرعين "العلمي والادبي"، وذلك للحفاظ على مسار العملية التربوية والسير بها نحو الاهداف المرسومة لها".

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