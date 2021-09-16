خلال مؤتمر عقد على قاعة الادارة المحلية.. محافظ كربلاء يشيد بجهود حشد العتبات (صور)

2021/09/16 | 22:36 - المصدر: وكالة نون

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اشاد محافظ كربلاء المقدسة، نصيف جاسم

الخطابي، الخميس، بالجهود

الكبيرة التي تبذلها كافة الفصائل في

حشد العتبات سواء في عمليات تامين حدود

المحافظة، او في اعمالها داخل المحافظة

في الجانب الامني والخدم

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