قرار من المفوضية بشأن ذوي الاحتياجات وكبار السن في يوم الانتخابات

2021/09/16 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق بأسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العميد غالب العطية أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات قررت تقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخاباتوأضاف في بيان، ان رئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات الفريق اول الركن عبدالامير الشمري أصدر توجيهات لكافة القوات الامنية المكلفة بحماية المراكز الانتخابية في جميع المحافظات بتسهيل حركة ونقل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في يوم الانتخابات المزمع اجراءها في العاشر من تشرين الأول المقبل للادلاء باصواتهم. مبينا ان القوات الأمنية المكلفة بأمن الانتخابات قد انهت كامل استعداداتها الأمنية من أجل توفير بيئة انتخابية آمنة تضمن سير العملية الانتخابية على أكمل وجه.

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