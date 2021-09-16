تحويل أموال العراق المنهوبة من جيب البعث الى جيوب قوى المحاصصة - زكي رضا

2021/09/16 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا نطلق صباح امس الأربعاء المصادف للخامس عشر من أيلول – سبتمبر ببغداد مؤتمر "إسترداد الأموال العراقية المنهوبة"، بحضور رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة وفود عربية ودولية، في مسعى منهم لإسترداد الأموال العراقية التي تركها النظام البعثي في مصارف دول مختلفة قبل " إنهياره".لا شك أنّ مساعدة أية دولة على إسترداد أموالها من البنوك الأجنبية و ......





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