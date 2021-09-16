أستاذ في العلوم السياسية: بريطانيا استحوذت على أموال شخصيات عراقية متهمة بالفساد

2021/09/16 | 22:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ ناقش برنامج حصاد الأيام الذي تبثه قناة الايام الفضائية، ملف مؤتمر دولي في بغداد حول استرداد الأموال المنهوبة.وقال د.عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد أثناء حديثه في البرنامج؛ “كان لا بد من وضع تشريعات للحد من الفساد”، مشيرا إلى أن “قانون من اين لك هذا؟ فتح الأبواب لكشف الفساد”.[…]

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