"تحالف أوكس".. مؤتمر صحفي لمسؤولين أميركيين واستراليين حول "الفصل التاريخي"

2021/09/16 | 22:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد كل من وزير الخاريجة الأميركي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، مؤتمرا صحفيا مشتركا، الخميس، مع نظيرهما الأستراليان وزير الخارجية، ماريز باين، ووزير الدفاع، بيتر داتون، تناول خلاله العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار تحالف "أوكس".

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