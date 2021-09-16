عضو سابق بلجنة مكافحة الفساد: مؤتمر بغداد للأموال المنهوبة فرصة جدية لاستردادها

2021/09/16 | 22:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ ناقش برنامج حصاد الأيام الذي تبثه قناة الايام الفضائية، ملف مؤتمر دولي في بغداد حول استرداد الأموال المنهوبة.وقال سعيد ياسين عضو لجنة مكافحة الفساد السابق، إن مؤتمر بغداد للأموال المنهوبة فرصة جدية لاستردادها.واضاف ياسين: أن “التدابير الوقائية من الفساد اولى من ملاحقة الفاسدين”، لافتا إلى الحاجة “الى تعديل وتوسيع صندوق الاسترداد”.[…]

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