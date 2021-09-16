صندوق النقد الدولي مستعد للتعامل مع الحكومة اللبنانية الجديدة

2021/09/16 | 22:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب جيري رايس، مدير إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، الخميس، عن استعداد الصندوق للانخراط في محادثات مع الحكومة اللبنانية الجديدة في المرحلة المقبلة.

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