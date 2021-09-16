شرطة ذي قار تعلن تفاصيل إحباط تهريب مخطوطات أثرية للتوراة والإنجيل - عاجل

2021/09/16 | 22:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية أمن ذي قار، الخميس، احباط محاولة تهريب مخطوطات أثرية عبارة عن كتابي التوراة والإنجيل تعود لحقبة زمنية بعيدة.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 أيلول 2021)، أنه "بناء على معلومات دقيقة تمكنت مديرية أمن ذي قار من إلقاء القبض على المتهم ( ق .



ح .



م ) البالغ من العمر 35 عاما يسكن قضاء سوق الشيوخ / گرمة حسن".

وأضاف البيان أن المتهم تم "ضبط بحوزته مخطوطات أثرية عبارة عن كتابي التوراة والإنجيل باللغة العبرانية داخل علبة أثرية عليها نجمة سداسية".

وأكد البيان أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحيل مع الاوراق التحقيقية إلى المحكمة وتقرر توقيفه لإكمال التحقيق".

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