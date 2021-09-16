إحباط محاولة تهريب مخطوطات اثرية في ذي قار

2021/09/16 | 23:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واعاعلنت مديرية أمن ذي قار، اليوم الخميس، احباط محاولة تهريب مخطوطات أثرية عبارة عن كتابي التوراة والإنجيل تعود لحقبة زمنية بعيدة.وذكرت شرطة ذي قار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "بناء على معلومات دقيقة تمكنت مديرية أمن ذي قار من إلقاء القبض على المتهم ( ق .ح .م ) البالغ من العمر 35 عاما يسكن قضاء سوق الشيوخ / گرمة حسن".واضاف انه "ضبط بحوزته مخطوطات أثرية عبارة عن كتابي التوراة والإنجيل باللغة العبرانية داخل علبة أثرية عليها نجمة سداسية".واشارت الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحيل مع الاوراق التحقيقية إلى المحكمة وتقرر توقيفه لإكمال التحقيق".

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