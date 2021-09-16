2021/09/16 | 23:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YkQKpSpXn_c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانسحاب الامريكي من العراق يفتح شهية "الفصائل الولائية") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانسحاب الامريكي من العراق يفتح شهية "الفصائل الولائية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).