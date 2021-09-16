2021/09/16 | 23:09 - المصدر: المورد نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمسا لتركيا: الاتحاد الأوروبي لن يقبل الابتزاز) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النمسا لتركيا: الاتحاد الأوروبي لن يقبل الابتزاز) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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