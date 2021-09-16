2021/09/16 | 23:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلوه لرفضه الاغتصاب..اعترافات المتهمين بقتل فتى عمره 14 عاماً (فيديو)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلوه لرفضه الاغتصاب.. اعترافات المتهمين بقتل فتى عمره 14 عاماً (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلوه لرفضه الاغتصاب.. اعترافات المتهمين بقتل فتى عمره 14 عاماً (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).