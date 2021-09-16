تحذير من حرمان مئات آلاف العراقيين من الانتخابات

2021/09/16 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من حرمان آلاف العراقيين من ذوي الإعاقة ‏من التصويت في الانتخابات المقبلة بسبب "التشريعات التمييزية وعدم مواءمة ‏أماكن الاقتراع مع احتياجاتهم‎".‎

وقالت المنظمة " في تقرير أصدرته، الخميس، إن عدم اجراء "تغييرات عاجلة" قد ‏يحرم مئات آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة من التصويت في الانتخابات ‏البرلمانية المقبلة المقررة في 10 أكتوبر‎.‎

وأشار التقرير إلى لجنة الانتخابات تستخدم "بشكل شبه حصري المباني المدرسية، ‏التي يتعذر الوصول إلى العديد منها، كأماكن للاقتراع"، مضيفة "كما تضع العديد ‏من صناديق الاقتراع في الطابق الثاني في مبان لا توجد بها مصاعد‎".‎

وقالت سهى خليل (44 عاما)، التي تستخدم كرسيا متحركا، لهيومن رايتس ووتش ‏إن "كل يوم انتخابي هو اليوم الأكثر كآبة بالنسبة لي.



يذهب الجميع للتصويت بينما ‏أنا عالقة في المنزل في انتظار انتهاء اليوم‎".‎

وذكر أشخاص من ذوي الإعاقة أنهم يضطرون أحيانا إلى الاعتماد على المساعدة ‏للوصول إلى مكان الاقتراع، لكنهم أشاروا، وفقا للتقرير، إلى أن المساعدة تأتي ‏عادة من أعضاء حزب سياسي يحاولون أحيانا التأثير على كيفية تصويت ‏الشخص‎".‎

وقال التقرير إن "حاجة بعض الأشخاص إلى مساعدة لملء أوراق الاقتراع أو ‏الوصول إلى صندوق الاقتراع تثير مخاوف بشأن سرية الاقتراع‎".‎

ودعت المنظمة مفوضية الانتخابات في العراق إلى "ضمان توفر المواصلات ‏وإمكانية الوصول إلى أماكن الاقتراع، وأن تضمن أن تكون مواد المعلومات ‏الانتخابية التي تنشرها ميسّرة وسهلة الفهم على الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، ‏والبصرية، والسمعية‎".‎

وطالب الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش، ‏بلقيس والي، الحكومة العراقية بـ"ضمان إتاحة أماكن الاقتراع لجميع الناخبين‎".‎

وأشارت إلى أن "بعض الخطوات، مثل تعديل التشريعات، ستستغرق وقتا، إلا أن ‏بعضها الآخر سهل وليس لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أي عذر ‏لمواصلة التقاعس عن مواءمة الانتخابات مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة‎".‎

ولم يتسن لموقع "الحرة" الحصول على رد فوري من مفوضية الانتخابات في ‏العراق بشأن هذه المطالبات‎.‎

ولا توجد إحصاءات رسمية موثوقة عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق، ‏لكن تقريرا صدر في عام 2019 عن "اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي ‏الإعاقة" الأممية قال إن العراق لديه أحد أكبر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في ‏العالم‎.‎

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