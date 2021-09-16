الاعرجي: الصدر لن يأتي بشخص من التيار لرئاسة الوزراء

2021/09/16 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، الخميس، ان التيار الصدري لن يتسلم رئاسة الوزراء، ولكن سيبقى الرقم واحد من حيث عدد المقاعد التي سيحصل عليها في الانتخابات المقبلة.

وذكر الاعرجي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (16 ايلول 2021)، ان "التيار الصدري يصدر للجمهور بانهم سيحصون على رئاسة الوزراء"، موضحا ان التيار لن يتسلم رئاسة الوزراء، وان مقتدى الصدر لديه عنوان (بيت الصدر اكبر من رئاسة الوزراء) فلن يأتي بشخص من التيار الصدري مخافة ان يسيء لهذا العنوان الكبير.

وأضاف: "من الممكن ان يدعم الصدر مصطفى الكاظمي وغيره، لانه في حال حصل خلاف في المستقبل فلا سيسيء لال الصدر ولن يتحمل مسؤوليته".

وبين الاعرجي، ان "عدد مقاعد التيار الصدري ستقل، ولكن سيبقى الرقم واحد، وممن ان يحصل على مقاعد تتراوح ما بين 40-50 مقعدا".

وأشار إلى ان "الشعبية الان لمقتدى الصدر، وان التيار الصدري لديه مشاكل داخلية، ففي الدورات السابقة لم يفوا لقواعدهم الجماهيية فبقى جمهورهم فقير ولم يحصل على التعيين، فالوزير الصدري ينسى قاعدته بعد حصوله على المنصب، وان قانون الدوائر الانتخابية ليس من مصلحتهم، كما ان بعض التصرفات التي حدثت مؤخرا وتغيير المواقف جميعها تؤثر على عدد المقاعد".

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 تشرين الأول 2021 المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 1079 مركزا في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

وسيشارك في الانتخابات 110 حزب سياسي و22 تحالف انتخابي، وقامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدعوة 76 سفارة ومنظمة أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية المقبلة.

من جهتها اشارت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، 24 مليونا و29 ألف و927 شخصا، في حين يتنافس 3523 مرشحا عن 83 دائرة انتخابية على 329 مقعدا في البرلمان.

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