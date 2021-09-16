معاناة حملة الشهادات العليا

2021/09/16 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أسباب عدم حصول الشباب على فرص العمل في المؤسسات الحكومة؟ وماهي الحلول لتوظيفهم؟

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