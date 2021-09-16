مسؤول في مفوضية الانتخابات: مدونة السلوك الانتخابي جاءت لتعظيم التنافس الانتخابي

2021/09/16 | 23:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ ناقش برنامج حصاد الأيام الذي تبثه قناة الايام الفضائية، اليوم الخميس ملف التحذيرات السياسية من سيناريوهات تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية.وقال داود سلمان مدير الإجراءات والتدريب في مفوضية الانتخابات لبرنامج حصاد الأيام؛ إن مدونة السلوك الانتخابي جاءت لتعظيم التنافس الانتخابي.وأضاف سلمان؛ أن “المفوضية تتعرض دائما لهجمات من قبل الخاسرين، وأن هذه […]

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