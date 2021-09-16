الفياض: الاحتجاجات الشعبية أفرزت وعياً وأنتجت بيئة سياسية جديدة

2021/09/16 | 23:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغدا - ناس

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الخميس، أن الاحتجاجات الشعبية، التي شهدها العراق في تشرين الماضي، أفرزت وعياً أكثر، فضلاً عن رسم وضع سياسي جديد.

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وقال الفياض خلال مشاركته في برنامج "لعبة الكراسي" الذي يقدمه الزميل هشام علي، وتابعه "ناس" (16 أيلول 2021) إن "أحداث تشرين أفرزت وعياً اكبر، وبيئة سياسية جديدة، ومفوضية للانتخابات جديدة، وما كان يهم (في تلك الفترة) هو حصول التغيير السلمي، من خلال إرادة الناس، وليس بآليات عسكري وعنفية".





وتطرق الفياض، إلى ملف منطقة جرف الصخر، واعتبرها أزمة "مركبة مشتركة"، لكن عجلة الحل بدأت بالدوران، خلال الأيام الماضية.

وقال الفياض إنه "في الوقت الحالي أوكلت المهمة إلى القوات الأمنية، لتحدد طبيعة المساحة التي يمكن عودة النازحين إليها، وأتمنى ما بدأ قبل شهر ونصف أن يُستكمل، وأعتقد أن النتيجة، ليست صعبة، والوصول إلى حل لتلك المشكلة، ليست عسيراً".

وأضاف أن "الموضوع دخل المزايدات الانتخابية، ولطرف دون آخر، وحُسب لصالح أنه دعم لتحالف عزم، لكن أتمنى أن تجرد تلك القضايا من المماحكات السياسية، لأنها قضية إنسانية".

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