2021/09/16 | 23:40 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي: الانتخابات "مصيرية" ونأمل أن تغير مصير الدولة إلى الأفضل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5N3za6JHH2o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاظمي: الانتخابات "مصيرية" ونأمل أن تغير مصير الدولة إلى الأفضل) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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