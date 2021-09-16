2021/09/16 | 23:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HB1OxkBVH9g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غابريال صوما: ايران تريد خلق جيوش خاضعة لها اقوى من الجيوش العربية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غابريال صوما: ايران تريد خلق جيوش خاضعة لها اقوى من الجيوش العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).