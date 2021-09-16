2021/09/16 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد حذر خبير الأمراض المعدية فاوتشي، الخميس، من ظهور متحور جديد لكورونا.

وقال مركز الاعلام الرقمي في بيان، ان "الخبير فاوتشي يحذر من احتمالية ظهور متحور جديد لكورونا اسمه المتحور المتوحش".

واشار الى أن "الحل يتجسد في أخذ اللقاحات".

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