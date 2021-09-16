2021/09/16 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل ثلاثة عناصر من "داعش" بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية ضمن مقتربات وادي زغيتون في كركوك تعالج اهدافاً لداعش".

وأضاف المصدر ان "معلومات اولية تفيد بمقتل ٣ دواعش"، مشيراً الى أن "العملية الامنية مستمرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' بعملية أمنية في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' بعملية أمنية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).