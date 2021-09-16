روسيا.. بدء التصويت في انتخابات مُنع غالبية المعارضين من المشاركة فيها

2021/09/16 | 23:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الناخبون الروس المشاركة، الجمعة، في الانتخابات التشريعية الموزعة على ثلاثة أيام مع فتح مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي، في استحقاق منع فيه غالبية معارضي الكرملين من المشاركة.

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