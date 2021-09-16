مسؤول إيراني: إرسال الوقود إلى لبنان يمثل تطبيقاً لأحد بنود الدستور

2021/09/16 | 23:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، هادي طحان نظيف، إن إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان يمثل تطبيقا لأحد بنود دستور البلاد.

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وكتب نظيف في تغريدة أن "إرسال الوقود الإيراني إلى لبنان لكسر الحصار الأمريكي، يعتبر مصداقا واضحا لتنفيذ أحد بنود الدستور الإيراني الذي يحث الحكومة على استخدام سياستها الخارجية لدعم الشعوب الإسلامية".

وتداول رواد موقع "تويتر" في لبنان، فيديوهات تظهر شاحنات محملة بالنفط الإيراني، بعد أن أفرغت السفينة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس بسوريا، وبدأت الشاحنات بنقل هذه المواد برا.

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