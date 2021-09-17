شاهد.. أول رحلة سياحية للفضاء في التاريخ

2021/09/17 | 00:13 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر مركز الاعلام الرقمي مقطع فيديو لانطلاق صاروخ SpaceX يحمل معه أول 4 سياح سيقضون في الفضاء 3 أيام للترفيه ورؤية كوكب الارض من الفضاء.

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