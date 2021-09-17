2021/09/17 | 00:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: oiQjRiLazZc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | د.هيثم الجبوري : مشكلة الفساد لا تحل الا بحوكمة الكترونية واتمتة الاجراءات الحكومية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدورة الخامسة | د.هيثم الجبوري : مشكلة الفساد لا تحل الا بحوكمة الكترونية واتمتة الاجراءات الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).