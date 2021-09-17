"حملة استعراضية".. تعليق من الخارجية الأميركية على "محروقات حزب الله"

2021/09/17 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، الخميس، أن استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران ليس حلاً مستداماً لأزمة الطاقة في لبنان، في تعليق على استيراد حزب الله الوقود من إيران عبر سوريا إلى لبنان.

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