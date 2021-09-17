مصر تعتزم عقد اتفاقيات جديدة مع العراق من خلال آلية النفط مقابل الإعمار

2021/09/17 | 00:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دعم مصر الراسخ للعراق، والذي تم ترجمته من خلال الزيارتين الرئاسيتين اللتين قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق خلال العام الجاري، وهو ما يعكس حجم اهتمام مصر بالتعاون مع العراق الشقيق.

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