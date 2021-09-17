حفرة الأمل ونفق الحرية - جواد بولس

2021/09/17 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس ستسجّل عملية هروب الأسرى الستة الأمنييين الفلسطينيين من سجن "جلبوع" الاسرائيلي كاحدى المحطات الفارقة في تاريخ مقاومة الفلسطينين للاحتلال الاسرائيلي؛ وقد تصبح، اذا ما وظّفت فلسطينيًا بالشكل الوطني الصحيح ، نقطة تحوّل لافتة داخل صفوف الحركة الأسيرة الفلسطينية التي يصل عدد أفرادها، في هذه الايام، داخل سجون الاحتلال، الى ما يقارب الاربعة آلاف وستمائة أسير حرية.وقبل الغوص فيما كشفته هذه العملية الم ......





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