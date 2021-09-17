6 مزايا مفيدة في نظام

2021/09/17 | 01:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المرتقب أن تطرح "آبل" رسميا نظام تشغيلها الجديد "iOS 15"، يوم 20 سبتمبر، قبل أيام من وصول جهازها الجديد "آيفون 13" إلى المتاجر.

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