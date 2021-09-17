مهمة قوات التحالف الدولي في العراق

2021/09/17 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هو مستقبل التعاون بين العراق والتحالف الدولي؟ وكيف سيؤثر تغير مهام التحالف الدولي على العراق؟

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