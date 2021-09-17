2021/09/17 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#الطايع_الهراغي "ألقينا الحَبّ على العلماء فلقطوا إلاّ ما كان من سفيان[سفيان الثّوري]فإنّه أعيانا فرارا".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس/جوائح الأمّيّة السّياسيّة - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#الطايع_الهراغي "ألقينا الحَبّ على العلماء فلقطوا إلاّ ما كان من سفيان[سفيان الثّوري]فإنّه أعيانا فرارا".
-- أبو جعفر المنصور -- "الإنسان دائما يبحث عن الأوهام لأنّه أجبن من أن يواجه الحقائق ".
--فولتيــر— "أسوأ أشكال انعدام المساواة هو محاولة المساواة بين الأشياء غير المتساوية ".
-- الفيلسوف اليوناني أرسطو--الظواهر تًق ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس/جوائح الأمّيّة السّياسيّة - الطايع الهراغي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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