تونس/جوائح الأمّيّة السّياسيّة - الطايع الهراغي

2021/09/17 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "ألقينا الحَبّ على العلماء فلقطوا إلاّ ما كان من سفيان[سفيان الثّوري]فإنّه أعيانا فرارا".



-- أبو جعفر المنصور -- "الإنسان دائما يبحث عن الأوهام لأنّه أجبن من أن يواجه الحقائق ".



--فولتيــر— "أسوأ أشكال انعدام المساواة هو محاولة المساواة بين الأشياء غير المتساوية ".



-- الفيلسوف اليوناني أرسطو--الظواهر تًق ......





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