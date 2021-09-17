واشنطن توافق على عقد لصيانة أسطول السعودية من المروحيات

2021/09/17 | 03:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت واشنطن الموافقة على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، حسبما أعلنت الخارجية الأميركية، الخميس.

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