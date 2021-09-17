نساء أمل -1- - نادية خلوف

2021/09/17 | 03:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف تقول أمل: أنا كل النساء، وكلّ النساء هنّ أنا، تختلف حياة في نظرتها فتردّ على أمل : "الحقيقة ليست كما تقول أمل ، فهناك بعض النسوة يعشن حياة طبيعية ، و البعض يعيش بمعاناة قليلة ، لكن لا شكّ أن هناك معاناة اسمها " معاناة النساء" ، وهذا ما ترصده أمل عندما تتحدّث عن النساء ، تجمع القصص من نساء الحي، أو الباص ، أو النزهة ، وتنسب الموضوع لها فتتحدث تارة عن المعاناة، و أخرى عن الحياة ، لكنها تعترف بأ ......





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