توجيه تهمة غسيل الأموال لمسافر عربي مع 188 ألف دولار

2021/09/17 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات في مالطا عضو بارز في المجتمع الصومالي المحلي بعد العثور على 160 ألف يورو، حوالي 188 ألف دولار، غير مصرح بها في المطار بتهمة غسيل الأموال.

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