"إيكواس" تفرض عقوبات على منفذي الانقلاب بغينيا

2021/09/17 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدول الـ15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا "إيكواس"، الخميس، فرض عقوبات فردية على منفذي الانقلاب الذي أطاح برئيس غينيا، ألفا كوندي، في 5 سبتمبر، داعية إلى إجراء انتخابات بغضون ستة أشهر.

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