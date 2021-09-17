دراسة: كوفيد طويل الأمد غير شائع لدى الأطفال ولا يستمر طويلا

2021/09/17 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أسترالية جديدة أن أعراض كوفيد طويل الأمد لدى الأطفال والمراهقين أقل شيوعا مقارنة بالأشخاص البالغين، في وقت لم يزيد فيه متغير دلتا من خطورة المرض على هذه الفئة، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان".

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