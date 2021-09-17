تجربة الحرية والمجتمع العراقي - عباس علي العلي

2021/09/17 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في واحدة من لمحاته النظرية يسطر الوردي خلاصة لما يراه من مفهوم الحرية والثورة في مجتمع مثل المجتمع العراقي فيقول (الواقع ان القبائل العراقية بوجه خاص، واهل العراق بوجه عام لم يكونوا يعرفون هذه النزعة (الحرية والاستقلال)، او يدركون لها معنى فهي نزعة حديثة لم تظهر في العراق الا في عهد متأخر جدا، وذلك بعد اتصال العراق بالحضارة الحديثة واقتباس بعض مفاهيمها ومصطلحاتها) ، فهو يرى أن تجربة الحرية تجربة غ ......





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