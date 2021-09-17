2021/09/17 | 08:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت التحقيقات النيابية في مصر عن تفاصيل جديدة حول ارتكاب مواطن جريمة بشعة في مدينة قنا أثارت الرأي العام.وأوضحت التحقيقات أن “سفاح قنا” امتلك عددا من السيارات لم يعرف بعد إذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتل زوجتيه وابنته..



تفاصيل جديدة في قضية “سفاح قنا” المركز الخبري الوطني.

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