2021/09/17 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، امس الخميس، على صفقة محتملة بقيمة 500 مليون دولار بين واشنطن والرياض لتمديد خدمات الصيانة الفنية لمروحيات أمريكية يستخدمها الجيش السعودي.وقالت وكالة التعاون الدفاعي والأمن التابعة لوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن توافق على صفقة عسكرية كبيرة مع السعودية المركز الخبري الوطني.

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