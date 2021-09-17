طالبان لا تستبعد إجراء انتخابات في أفغانستان

2021/09/17 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تتحرك فيه طالبان لتشكيل حكومة دائمة وفق الشريعة الإسلامية، لم تستبعد الحركة التي أحكمت سيطرتها على أفغانستان إجراء انتخابات.

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