تفريغ أول شحنة من الوقود العراقي في لبنان

2021/09/17 | 08:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – واع- ياسمين رمال

باشرت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، بتفريغ أول شحنة من الوقود العراقي الذي وصل يوم أمس الى لبنان ضمن الاتفاقية التي ابرمها الجانبان والتي تنص على تزويد العراق للبنان مادة الفيول الثقيل لمدة عام.

وذكرت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع) أن "شحنة الوقود التي وصلت بلغت 31 الف طن من مادة (الكاز اويل)، مشيرة الى أنه"تم تفريغ نصف الكمية في معمل الزهراني والنصف الاخر في معمل دير اعمار بطرابلس شمالي لبنان".

ولفتت الى أن "الشحنة الثانية ستصل الى لبنان الاسبوع المقبل ضمن الاتفاق الذي نص على اجراء مناقصة كل شهر لاستبدال الوقود المخصص لمعامل كهرباء لبنان"، مبينة ان "المناقصة الثانية سترسي في الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول المقبل".

وكان العراق ولبنان قد وقعا اتفاقا في تموز الماضي ينص على بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى لبنان على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.

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