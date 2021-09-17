التأجيل يهدد «خليجي 25»

2021/09/17 | 08:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مصادر إعلامية خليجية أن المكتب

التنفيذي في الاتحاد الخليجي لكرة

القدم أوصى بتأجيل كأس الخليج في نسختها

الـ25، وذلك بسبب عدم جاهزية البصرة

لاستضافة البطولة.

ونقلت بعض المصادر أن «التأجيل يأتي

بال

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