الرافدين يحدّد الفئات المشمولة بقروض الـ50 مليوناً

2021/09/17 | 08:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، الفئات المشمولة بقروض الـ50 مليوناً.وذكر بيان للمصرف، أن “قروض الـ50 مليوناً تمنح للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية والمواطنين”.وأضاف أن “التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف”.

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