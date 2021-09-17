دور المرأة العراقية في انتفاضة تشرين المجيدة - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/09/17 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الأول من تشرين الأول / اكتوبر 2021 تكون قد مرت سنتان على انتفاضة الشعب العراقي التي انطلقت في الأول من تشرين الأول 2019 ضد الظلم والفساد والاستبداد .



لقد بدأت التظاهرات الاحتجاجية عفوية في بداية الأمر .



وهي سلسلة من الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن العراقية بدءا من فترة ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 واستمرت في الأعوام التالية في 2011 و2015 ولغاية اليوم .



وسرعان ما تحولت التظا ......





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