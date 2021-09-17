مجلس التعاون يدعو إلى تفادي التدخل في شؤون أفغانستان

2021/09/17 | 09:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، في الرياض إلى “تفادي تدخل جميع الدول” في الشؤون الداخلية لأفغانستان، داعية طالبان إلى مواصلة الحوار للتوصل لـ”حل شامل” للأزمة الأفغانية.

وجاءت دعوة مجلس التعاون الخليجي في بيان في ختام اجتماع عقد في العاصمة السعودية حضره وزراء خارجية الإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين.

وذكر البيان أن “مجلس التعاون الخليجي يعرب عن دعمه للشعب الأفغاني ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته إزاء المساعدات الإنسانية لأفغانستان، ويبرز ضرورة تفادي جميع الدول التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان”.

وطالب البيان بـ”تولي الأفغان أنفسهم حل الأزمة الأفغانية”، وبـ”تحرك جميع الأطراف في أفغانستان لحل شامل” للأزمة فيها.

وأكد أهمية “ضمان منع استخدام أراضي أفغانستان من أي جماعة إرهابية، أو لتصدير المخدرات”.

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