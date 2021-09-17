روسيا تحذر أمريكا: لصبرنا حدود

2021/09/17 | 09:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية من استمرار التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن لديها أدلة دامغة على انتهاك منصات إنترنت أمريكية للتشريعات الروسية في سياق التحضير لانتخابات مجلس الدوما، البرلمان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: “التدخل في الشؤون الداخلية لبلدنا أمر غير مقبول بشكل قاطع، نقلنا معلومات ذات صلة من خلال السفارة الروسية في واشنطن إلى وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي الأمريكي”.

وأضافت حسب وكالة “سبوتنيك” الروسية: “ننطلق من أن السلطات الأمريكية ستتخذ على الفور الإجراءات لتنفيذ طلباتنا، كما تعلمون، صبر الجانب الروسي، الذي يمتنع عن إقامة حواجز للأعمال الأمريكية في روسيا، له حدود”.

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