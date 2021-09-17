ماذا قال الشيخ علي حول تكليف عراقي مغترب بمنصب كبير في بريطانيا!

2021/09/17 | 09:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق النائب فائق الشيخ علي، الجمعة، على تكليف احد البريطانيين من اصول عراقية، بوزارة التعليم العالي في بريطانيا.

وكتب الشيخ علي في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية (17 ايلول 2021): "مخبوص تويتر بـ(ناظم الزهاوي) لتكليفه بوزارة التعليم العالي في بريطانيا.



أعداد العراقيين في بريطانيا الآن نحو نصف مليون!".

واضاف: "وأبناؤنا بين أطباء وصيادلة ومهندسين..



وهم لا يحبذون السياسة.



قليلون منهم انغمس في الأحزاب البريطانية".

وتابع: "شبابنا العراقي يشكلون أعظم قصة نجاح في بريطانيا العظمى!".

وعين رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، في وقت سابق، ناظم الزهاوي وزيرا للتعليم في حكومته.

والزهاوي هو سياسي بريطاني من أصل عراقي، حظي بعضو البرلمان البريطاني إثر انتخابات 2010.

وفي نوفمبر 2020 عين بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيراً مسؤولاً عن توزيع لقاح كوفيد-19.

وولد الزهاوي في العراق عام 1967 وترعرع في منطقة إيست سوسيكس جنوب لندن، وتلقى تعليمه المدرسي في "كينغز كولدج" في ويمبلدون بلندن وتعليمه الجامعي في "يونيفرسيتي كولدج" التابعة لجامعة لندن.

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